Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Мак...
История
Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Макарий Б. Иов В.Гермоген Г.Никон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никон, он существовал при царе Алексее, позже стал патриархом.
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