Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Мак...

История
Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Макарий Б. Иов В.Гермоген Г.Никон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никон, он существовал при царе Алексее, позже стал патриархом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему "Мой любимый портрет живописи"
Ответить
Английский язык
Помогите 13 не влезло,ну ладно)
Ответить
Математика
<p>решите пожалуйста :</p> <p>электричка идет из города Крюково со скорость?? 65км/ч . Пассажир сел в электричку на станции , на...
Ответить
Физика
(Решите задачу, как можно подробнее, пожалуйста) С высоты 22 м над поверхностью земли начинает свободно, без начальной скорости, падать тело. Однов...
Ответить
Окружающий мир
Какие бактерии для человека друзья?
Ответить