Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Мак...

История

Го крестьянина, после смерти своих детей принял постриг, был избран игуменом Соло??ецкого монастыря, позднее познакомился с молодым царём Алексеем. При поддержке царя в 1652 голу становиться патриархом». О ком идёт речь? А. Макарий Б. Иов В.Гермоген Г.Никон

Автор: Гость