lt;pgt;решите пожалуйста :lt;/pgt; lt;pgt;электричка идет из города Крюково со скорость?? 65км/ч . Пассажир сел в электричку на станции , находящейся в 45 км от Крюково . На каком расстоянии от города будет он через 2 ч ? lt;/pgt;

Математика

lt;pgt;решите пожалуйста :lt;/pgt; lt;pgt;электричка идет из города Крюково со скорость?? 65км/ч . Пассажир сел в электричку на станции , находящейся в 45 км от Крюково . На каком расстоянии от города будет он через 2 ч ? lt;/pgt;

Автор: Гость