lt;pgt;решите пожалуйста :lt;/pgt; lt;pgt;электричка идет из города Крюково со скорость?? 65км/ч . Пассажир сел в электричку на станции , находящейся в 45 км от Крюково . На каком расстоянии от города будет он через 2 ч ? lt;/pgt;
Математика
lt;pgt;решите пожалуйста :lt;/pgt; lt;pgt;электричка идет из города Крюково со скорость?? 65км/ч . Пассажир сел в электричку на станции , находящейся в 45 км от Крюково . На каком расстоянии от города будет он через 2 ч ? lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65км * 2 часа = 130км - проедет за этим два часа т.к. он был на станции от которой до города 45км : 130км - 45км = 85км от города
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