Помогите подобрать к данным словам родственники с мягким знаком в середине окун??-окуньки уголь-.... день- .... огонь-.... стебель-.... пень-...

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Помогите подобрать к данным словам родственники с мягким знаком в середине окун??-окуньки уголь-.... день- .... огонь-.... стебель-.... пень-...

Автор: Гость