Определить части речи в предложении и сделать синтаксический разбор предложения. Ты исправил свои ошибки?
Русский язык
Определить части речи в предложении и сделать синтаксический разбор предложения. Ты исправил свои ошибки?
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Ты местоимение и подлежащие Исправил глагол и сказуемое Свои местоимение дополнение Ошибки дополнение существительное
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