X-4×(9-x)=3x+2 решите уровнение
Алгебра
X-4×(9-x)=3x+2 решите уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-4*(9-x)=3x+2 x-36+4x=3x+2 x+4x-3x=36+2 2x=38 x=19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
1 класс — У меня дома завелись, тьфу, забыл, как называются. — Насекомые? — Да. — П??лзают? — Да. — Страшные? — Очень. — Кусаются? — Нет. — С...
Английский язык
Физика
2. Какое из приведенных ниже выражений характеризует понятие индуктивности? Выберите пра-вильное утверждение. А. Физическая величина, характеризу...