2. Какое из приведенных ниже выражений характеризует понятие индуктивности? Выберите пра-вильное утверждение. А. Физическая величина, характеризующая способность проводника препятствовать изменению тока. Б. Физическая величин...

Физика
2. Какое из приведенных ниже выражений характеризует понятие индуктивности? Выберите пра-вильное утверждение. А. Физическая величина, характеризующая способность проводника препятствовать изменению тока. Б. Физическая величина, характеризующая действие магнитного поля на заряд. В. Физическая величина, характеризующая способность проводника препятствовать прохождению тока. Г. Явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ А) Индуктивность ПРЕПЯТСТВУЕТ изменению тока
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