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География
Написать сообщение о любой религии не меньше 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Буддизм Сформировался в 5 веке до н.э. Основателем этой религии является Синдхарта Гаутамма, у которого родители были очень богатыми. Он вышел на улицу и увидел что люди ходят бедные и нищие, и понял тяготы простого человека, и он ушел жить отшельником в лес. Он прожил там много лет, и ему дали погоняло Будда
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