Написать сообщение о любой религии не меньше 10 предложений

Гость: Гость:

1. Буддизм Сформировался в 5 веке до н.э. Основателем этой религии является Синдхарта Гаутамма, у которого родители были очень богатыми. Он вышел на улицу и увидел что люди ходят бедные и нищие, и понял тяготы простого человека, и он ушел жить отшельником в лес. Он прожил там много лет, и ему дали погоняло Будда