В автопарке было 156 машин. из них 87 машин было легковые и грузовые, а остальные микроавтобусы, причем микроавтобусов было на 7 меньше чем грузовиков. сколько машин каждого вида было в автопарка. Пожалуйста напишите краткую за...

Математика

В автопарке было 156 машин. из них 87 машин было легковые и грузовые, а остальные микроавтобусы, причем микроавтобусов было на 7 меньше чем грузовиков. сколько машин каждого вида было в автопарка. Пожалуйста напишите краткую запись

Автор: Гость