В автопарке было 156 машин. из них 87 машин было легковые и грузовые, а остальные микроавтобусы, причем микроавтобусов было на 7 меньше чем грузовиков. сколько машин каждого вида было в автопарка. Пожалуйста напишите краткую за...
Математика
В автопарке было 156 машин. из них 87 машин было легковые и грузовые, а остальные микроавтобусы, причем микроавтобусов было на 7 меньше чем грузовиков. сколько машин каждого вида было в автопарка. Пожалуйста напишите краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 156 м лег.-? м. } 87 м. груз.-?м. микр.- ?м., на 7м.< груз. 1)156-87=69 (м.)- микроавтобусов 2) 69+7 = 76 (м) - грузовиков 3) 87-76 =11(м) - легковых автомобилей
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