При каких a система: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 9 y = |x-a|+1 имеет 3 решения?

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Первое уравнение задаёт окружность с центром (3,4) и радиусом 3. Она проходит через точки (0,4), (6,4), (3,7), (3,1) Второе уравнение - это два луча, выходящие их точки (а,1) и идущие параллельно прямым у=х и у=-х. При а=3 они будут выходить из точки, лежащей на окружности, и пересекать её в 3 точках. При всех других а точек пересечения будет 0, 1 или 2. Ответ: а=3