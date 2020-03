which words in the box refer to people and which refer to places? professor university laboratory workshop scientists technician D Complete the sentences with the words above. He studied science at the of Heidelberg. ...

which words in the box refer to people and which refer to places? professor university laboratory workshop scientists technician D Complete the sentences with the words above. He studied science at the of Heidelberg. 2 We have modern scientific equipment in the new ___ _ _ 3 The began their experiments two years ago. 4 The lights were manufactured in a large in Taiwan. 5 A is a skilled scientific or industrial worker. 6 Dr Charles Milton is a ____ of Engineering at Oxford. какие слова в коробке относятся к людям, и которые относятся к местам? профессор Университет лаборатория мастерская ученые техник D Дополните предложения с приведенными выше словами. Он изучал науку на Гейдельберг. 2 У нас есть современное научное оборудование в новом ___ _ _ 3 начал свои эксперименты два года назад. 4 Огни были изготовлены в большой в Тайване. 5 является квалифицированным научным или промышленный рабочий. 6 Д-р Чарльз Милтон является ____ инженерной в Оксфорде.

