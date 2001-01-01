приведи примеры элементов, названия которых связаны: 1. с названиями государств, 2. с названиями континентов, 3. с названиями небесных тел, 4. с именами выдающихся ученых
Химия
приведи примеры элементов, названия которых связаны: 1. с названиями государств, 2. с названиями континентов, 3. с названиями небесных тел, 4. с именами выдающихся ученых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— гадолиний (финский химик Ю. Гадолин) ; — кюрий (Мари и Пьер Кюри) ; — эйнштейний (Альберт Эйнштейн) ; — менделевий (Д. И. Менделеев) ; — нобелий (Альфред Нобель) ; — лоуренсий (изобретатель циклотрона Э. Лоуренс) ; — резерфордий (Эрнст Резерфорд) ; — борий (Нильс Бор) .
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