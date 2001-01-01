приведи примеры элементов, названия которых связаны: 1. с названиями государств, 2. с названиями континентов, 3. с названиями небесных тел, 4. с именами выдающихся ученых

Химия

приведи примеры элементов, названия которых связаны: 1. с названиями государств, 2. с названиями континентов, 3. с названиями небесных тел, 4. с именами выдающихся ученых

Автор: Гость