Укажите, как называются принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за пользование землей? А) повинности Б) штрафы В) налоги Г) взносы.

История
Укажите, как называются принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за пользование землей? А) повинности Б) штрафы В) налоги Г) взносы.
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Гость:
Ответ А , это повинности
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