Углы А и Д при основании трапеции равны 75* и 55*. найдите градусные меры остальных её углов.
Геометрия
Углы А и Д при основании трапеции равны 75* и 55*. найдите градусные меры остальных её углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол В=105* (180-75) тк при парал прямых А и Д, односторонние углы равны угол С=125* (180-55) внутренние односторонним угля равня при параллельных прямых С и В
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