Решите пожалуйста. А) -56-27-56-13= Б)92-48-32+18=

Математика
Решите пожалуйста. А) -56-27-56-13= Б)92-48-32+18=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -56-27-56-13= -56-56-40=-112-40= -152 Б)92-48-32+18= 92-80+18= 12+18 =30
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