Решите пожалуйста. А) -56-27-56-13= Б)92-48-32+18=
Математика
Решите пожалуйста. А) -56-27-56-13= Б)92-48-32+18=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -56-27-56-13= -56-56-40=-112-40= -152 Б)92-48-32+18= 92-80+18= 12+18 =30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Українська мова
Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати н...
Физика
Как изменится запас потенциальной энергии упруго деформированного тела при увел??чении его деформации в 5 раза? Желательно с решением
Информатика
Наиболее известные из непозиционных счислений является римская нумерация. В ней ??емь цифр : I ,V,L,C,D,M .НИ ОЗНАЧАЮТ СООТВЕТСТВИЕ : 1,5,10,50,100...