Составить 3 СМЕШНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОВНЕНИЯ:1задача-(икс-35)-18=17. 2задача-12+(икс+34)=8. 3задач??-93-(икс+56)=8. Помогите плиз!ПОЖАЛУЙСТА!))
Математика
Составить 3 СМЕШНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОВНЕНИЯ:1задача-(икс-35)-18=17. 2задача-12+(икс+34)=8. 3задач??-93-(икс+56)=8. Помогите плиз!ПОЖАЛУЙСТА!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(×+34)-18=17 ×+34=35 ×=35-34 ×=1 2.12+(×+34)=8 ×+34=8-12 ×+34=-4 ×=-4-34 ×=-38 3.93-(×+56)=8 ×+56=93-8 ×+56=85 ×=86-56 ×=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что обозначает фразеологизмы вызвать огонь на себя, встать в строй, взять на мушку. В какой профессии эти фразеологизмы употребляются?
Математика
Математика
Математика