Помогите Алгебра 11 класс, задание внутри ! Спасибо !

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F(a)= 2,8 пересекает зеленый график в четырёх точках значит наше уравнение имеет 4решения sin^2 x+5sinxcosx-6cos^2x=0 (: yравнение на cos^2x) tg^2x + 5tgx-6=0 обозначим tgx=z z^2 + 5z -6=0 решим кв ур-ние по теореме виета z=-6 z=1 tgx = -6 tgx = 1 x = -arctg6+ hi n x = hi/4 + hin