Помогите Алгебра 11 класс, задание внутри ! Спасибо !

Алгебра
Помогите Алгебра 11 класс, задание внутри ! Спасибо !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(a)= 2,8 пересекает зеленый график в четырёх точках значит наше уравнение имеет  4решения  sin^2 x+5sinxcosx-6cos^2x=0  (:  yравнение на cos^2x) tg^2x + 5tgx-6=0     обозначим   tgx=z    z^2 + 5z -6=0  решим кв ур-ние по теореме виета                                              z=-6     z=1  tgx = -6                            tgx = 1 x = -arctg6+ hi n          x = hi/4 + hin
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