Объясните пожалуйста как решать :1/2,1/4, 1/5,1/20,1/25,1/50 нужно привести дробь к одному из ??наменателей 10,100,1000 и записать в виде десятичной дроби

Математика

Объясните пожалуйста как решать :1/2,1/4, 1/5,1/20,1/25,1/50 нужно привести дробь к одному из ??наменателей 10,100,1000 и записать в виде десятичной дроби

Автор: Гость