Объясните пожалуйста как решать :1/2,1/4, 1/5,1/20,1/25,1/50 нужно привести дробь к одному из ??наменателей 10,100,1000 и записать в виде десятичной дроби
Математика
Объясните пожалуйста как решать :1/2,1/4, 1/5,1/20,1/25,1/50 нужно привести дробь к одному из ??наменателей 10,100,1000 и записать в виде десятичной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 0,25 0,2 0,5 0,4 0,2
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