Составить по 5 вопросов к предложениям They visit english club every Sunday. She went to the gym yesterday. He tidies his room every day.
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Составить по 5 вопросов к предложениям They visit english club every Sunday. She went to the gym yesterday. He tidies his room every day.
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