Составить по 5 вопросов к предложениям They visit english club every Sunday. She went to the gym yesterday. He tidies his room every day.

Английский язык
Составить по 5 вопросов к предложениям They visit english club every Sunday. She went to the gym yesterday. He tidies his room every day.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Фонетичний розбір слова ,,Люблять,,
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему вид из моего окна
Ответить
Русский язык
Помогите до 14:30 пожалуйста
Ответить
Обществознание
Как связаны общественные отношения, институты и сферы жизни общества? Проиллюст??ируйте эту связь примерами. (Обществознание 10 класс) помогите п...
Ответить
Математика
Найдите значени выражения a(в кубе) + b(в кубе), если a+b=3 и ab=5
Ответить