Помогите до 14:30 пожалуйста

Гость: Гость:

Гостиная комната - самая большая в квартире. Гостиная - самая большая комната в квартире Больной человек обратился в больницу. Больной - человек, который обратился в больницу. Кондитерская фабрика производит конфеты. Кондитерская - фабрика по производству конфет.