Помогите до 14:30 пожалуйста
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Помогите до 14:30 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гостиная комната - самая большая в квартире. Гостиная - самая большая комната в квартире Больной человек обратился в больницу. Больной - человек, который обратился в больницу. Кондитерская фабрика производит конфеты. Кондитерская - фабрика по производству конфет.
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