Найдите ошибки или неточности в тексте. Исправьте их. Сформулируйте и запишите ве??ные утверждения. биология 11 класс, 30 балов
Биология
Найдите ошибки или неточности в тексте. Исправьте их. Сформулируйте и запишите ве??ные утверждения. биология 11 класс, 30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический критерий вместо физиологического; вместо экологического географический; эндемики надо заменить на космополиты
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