Найдите ошибки или неточности в тексте. Исправьте их. Сформулируйте и запишите ве??ные утверждения. биология 11 класс, 30 балов

Биология

Найдите ошибки или неточности в тексте. Исправьте их. Сформулируйте и запишите ве??ные утверждения. биология 11 класс, 30 балов

Автор: Гость