Сколько слов можно получить из букв слово"солнце"

Математика
Сколько слов можно получить из букв слово"солнце"
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Гость:
Осел,нло,сон,сенцо,лес
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