Название месяцев в порядке их следования в году начинается 1 Дадли слова на слоги ??ля переноса

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Название месяцев в порядке их следования в году начинается 1 Дадли слова на слоги ??ля переноса
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Ян-варь Фев-раль Март Ап-рель Май И-юнь И-юль Ав-густ Сен-тябрь Ок-тябрь Но-я-брь Де-кабрь
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