Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день
Математика
Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46%+26%=72% 100%-72%=28% - в 3 день 45 ÷ 28 = 1,6 (км) - 1% 46×1,6 =73,6 (км) - в 1 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.