Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день

Математика

Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день

Автор: Гость