Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день

Математика
Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46%+26%=72% 100%-72%=28% - в 3 день 45 ÷ 28 = 1,6 (км) - 1% 46×1,6 =73,6 (км) - в 1 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.
Ответить
Математика
Начерти две ломаные из трех звеньев первую не замкнутый, а вторую замкнутую
Ответить
Русский язык
Слово образовательная цепочка к слову трава! СРОЧНО!!!! ДАЮ 70 БАЛОВ!!!!
Ответить
География
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Мадагаскара
Ответить
Биология
Женские половые гормоны влияют на
Ответить