Исправьте ошибки в уравнениях химических реакций 1)Fe(3)O(4) + H(2) = 3Fe + 4H(2)O 2)Na(2)CO(3) + 2HCl = CO(2) + H(2)O + NaCl
Химия
Исправьте ошибки в уравнениях химических реакций 1)Fe(3)O(4) + H(2) = 3Fe + 4H(2)O 2)Na(2)CO(3) + 2HCl = CO(2) + H(2)O + NaCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
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