Исправьте ошибки в уравнениях химических реакций 1)Fe(3)O(4) + H(2) = 3Fe + 4H(2)O 2)Na(2)CO(3) + 2HCl = CO(2) + H(2)O + NaCl

Химия
Исправьте ошибки в уравнениях химических реакций 1)Fe(3)O(4) + H(2) = 3Fe + 4H(2)O 2)Na(2)CO(3) + 2HCl = CO(2) + H(2)O + NaCl
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько слов можно получить из букв слово"солнце"
Ответить
Алгебра
Срочно пожалуйста номер 111 Истер 7 класс
Ответить
Русский язык
Название месяцев в порядке их следования в году начинается 1 Дадли слова на слоги ??ля переноса
Ответить
Математика
Туристы в первый день прошли 46% всего пути во второй 26% пути а в третий остальные 45 ??м сколько километров туристы прошли в первый день
Ответить
Русский язык
Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым.
Ответить