Как это сделать чтение 4 класс
Литература
Как это сделать чтение 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как ты считаешь как автор описал Ивана Дурака?Сам автор как ты думаешь считает его дураком? Найди в тексте именно где можно понять как автор к Ивану относиться.. Удачи в школе
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