Найдите значени выражения a(в кубе) + b(в кубе), если a+b=3 и ab=5

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A³+b³=( a+b)(a²-ab+b²) но мы можем расписать a²-ab+b² как (a²+b²)-ab= (a²+2ab-2ab+b²)-ab= (a²+2ab+b²-2ab)-ab = ((a²+2ab+b²)-2ab)-ab =((a+b)²-2ab)-ab= (a+b)²-3ab получается, что a³+b³=( a+b)((a+b)²-3ab) a³+b³= (3)*((3)²-3*5)= 3*(9-15)= 3*(-6)= -18