. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є). Сонце тепле й сліпуче світило йому п...

Українська література

. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є). Сонце тепле й сліпуче світило йому просто в лице а довкола все співало птахи бджоли комашня.

Автор: Гость