. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є). Сонце тепле й сліпуче світило йому п...
Українська література
. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є). Сонце тепле й сліпуче світило йому просто в лице а довкола все співало птахи бджоли комашня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сонце, тепле й сліпуче, світило йому просто в лице, а довкола все співало: птахи, бджоли, комашня
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