Как изменится запас потенциальной энергии упруго деформированного тела при увел??чении его деформации в 5 раза? Желательно с решением
Физика
Как изменится запас потенциальной энергии упруго деформированного тела при увел??чении его деформации в 5 раза? Желательно с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Потенциальная энергия деформации определяется согласно: E = k*x*x/2 2. Энергия тела жесткости k до деформации: E1 = k* x* x/2 3. Энергия тела этого же тела после деформации: E2 = k* (5x)*(5x)/2 4. Отношение энергия до и после: E2/E1 = k* (5x)*(5x)/2 / (k* x* x/2) = 25 Значит: E2 = 25* E1
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