Напишите перевод: Он радуется предстоящим летним каникулам. Чем интересуется эта девочка? Не мешай мне! Я вчера встретила его в театре. (perfekt) На востоке Германия граничит с Польшей. Перестань петь! Я не помню имее...
Немецкий язык
Напишите перевод: Он радуется предстоящим летним каникулам. Чем интересуется эта девочка? Не мешай мне! Я вчера встретила его в театре. (perfekt) На востоке Германия граничит с Польшей. Перестань петь! Я не помню имеет этого писателя. В семь лет он написал свою первую оперу. ( Präteritum) Ты поздравила свою сестру с днём рождения? (Perfekt) Запомни! Это неправильно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Er freut sich auf kommende Sommerferien. 2 Wofür interessiert sich dieses Mädchen? 3 Stör mich nicht! 4 Ich habe ihn gestern im Theater getroffen. 5 Im Osten grenzt Deutschland an Polen. 6 Hör auf zu singen! 7 Ich erinnere an den Namen dieses Schriftstellers nicht. 8 Mit sieben Jahren hat er sein erstes Stück geschrieben. 9 Hast du deiner Schwester zum Geburtstag gratuliert? 10 Merke dir! Das ist nicht richtig!
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