Напишите перевод: Он радуется предстоящим летним каникулам. Чем интересуется эта девочка? Не мешай мне! Я вчера встретила его в театре. (perfekt) На востоке Германия граничит с Польшей. Перестань петь! Я не помню имее...

Немецкий язык

Напишите перевод: Он радуется предстоящим летним каникулам. Чем интересуется эта девочка? Не мешай мне! Я вчера встретила его в театре. (perfekt) На востоке Германия граничит с Польшей. Перестань петь! Я не помню имеет этого писателя. В семь лет он написал свою первую оперу. ( Präteritum) Ты поздравила свою сестру с днём рождения? (Perfekt) Запомни! Это неправильно!

Автор: Гость