Квадрат ABCD и трапеция KMNL не лежат на одной плоскости.Точки k и m середины отрезков AB и BC соответственно . A)Докажите,что KM║EF Б)Найдите KM,если AE=8 см

Гость: Гость:

А)Так как точки K и M средины отрезков AB и BC за условием, то проведя от точки K до точки M линию мы получи среднию линию трепеции,так как средняя линия трапеции паралельна основам трапеции и противаположные стороны в квадрате паралельны, за свойством квадрата, тогда и KM паралельна EF. б) не знаю