Найдите значение Выражения 2/7+5/14+1 1/7:2/3

Алгебра
Найдите значение Выражения 2/7+5/14+1 1/7:2/3
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