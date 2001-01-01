Помогите!!!!Срочно!Дам 16 баллов! Ответьте на вопросы по литературе! 1.В чем своебр??зие ломоносовской судьбы? 2.Почему и для кого его жизнь стала примером? 3.Как соотносились у Ломоносова поэтическое творчество и другие сф...
Литература
Помогите!!!!Срочно!Дам 16 баллов! Ответьте на вопросы по литературе! 1.В чем своебр??зие ломоносовской судьбы? 2.Почему и для кого его жизнь стала примером? 3.Как соотносились у Ломоносова поэтическое творчество и другие сферы его деятельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.... а) ходил за образом б) написал похвальную оду Елизавете и она приблизила его ко двору в )его поэзия ,научная и д.р деятельность продолжала политику Петра 1
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