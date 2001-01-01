Помогите!!!!Срочно!Дам 16 баллов! Ответьте на вопросы по литературе! 1.В чем своебр??зие ломоносовской судьбы? 2.Почему и для кого его жизнь стала примером? 3.Как соотносились у Ломоносова поэтическое творчество и другие сф...

Литература

Помогите!!!!Срочно!Дам 16 баллов! Ответьте на вопросы по литературе! 1.В чем своебр??зие ломоносовской судьбы? 2.Почему и для кого его жизнь стала примером? 3.Как соотносились у Ломоносова поэтическое творчество и другие сферы его деятельности?

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