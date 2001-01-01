Написать текст из 5 предложений с олицетворением сравнением эпитетом метафорой . ??ро осенний день

Гость: Гость:

Бегут весенние ручьи,весна стучится в каждый дом! Листья осины громко шуршали под ногами. Осень ,как золотой ковёр прекрасная и великолепная . Вновь пришла унылая осень. Фейерверк оттенков золота начался вновь