Написать текст из 5 предложений с олицетворением сравнением эпитетом метафорой . ??ро осенний день
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Написать текст из 5 предложений с олицетворением сравнением эпитетом метафорой . ??ро осенний день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегут весенние ручьи,весна стучится в каждый дом! Листья осины громко шуршали под ногами. Осень ,как золотой ковёр прекрасная и великолепная . Вновь пришла унылая осень. Фейерверк оттенков золота начался вновь
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