Помогите пожалуйста! Виконайте перетворення (NH4)2Co3+H2SO4

Химия
Помогите пожалуйста! Виконайте перетворення (NH4)2Co3+H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)2CО3+H2SO4 = (NH4)2SO4 + CO2 + H2O
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