С.И.Львова 6 класс русский язык упражнение111

Гость: Гость:

Упр. 111 Мой собеседник был упрямый,как осёл. Он бегает,прыгает без передышки - игривый,как кошка. Ты рассказал всем про наш секрет,потому что болтливый,как попугай. Лев - символ доблести,мощи,бесстрашия и энергии.И о смелом человеке говорят:"Отважный как лев". Иногда о человеке говорят:"Медлительный,как черепаха".Поразительно,но эти пресмыкающиеся в панцире могут развивать завидную скорость,если им угрожает опасность. "Вильгельм начинает оглядываться.Рядом с ним стоит черненький вертлявый,как обезьяна,мальчик".