1 класс — У меня дома завелись, тьфу, забыл, как называются. — Насекомые? — Да. — П??лзают? — Да. — Страшные? — Очень. — Кусаются? — Нет. — С усами? — Вроде да. —Так это же: (А) змеи; (Б) тараканы; (В) муравьи; (Г) клопы; ...

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1 класс — У меня дома завелись, тьфу, забыл, как называются. — Насекомые? — Да. — П??лзают? — Да. — Страшные? — Очень. — Кусаются? — Нет. — С усами? — Вроде да. —Так это же: (А) змеи; (Б) тараканы; (В) муравьи; (Г) клопы; (Д) мухи.

Автор: Гость