ДАМ 16 БАЛЛОВ помогите СРОЧНО написать короткий отзыв про рассказ каштанка. Или др??гой рассказ.
Литература
ДАМ 16 БАЛЛОВ помогите СРОЧНО написать короткий отзыв про рассказ каштанка. Или др??гой рассказ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Каштанка» — рассказ, по-моему, грустный и довольно жестокий. Мультфильм вышел не сильно жестокий, но грустный.Не то чтобы я была против метода в целом, но в данном случае, кроме условных лиц у героев, наличествует мрачновато-унылая цветовая гамма, что вгоняет в тоску не меньше, чем суть истории потерявшейся собаки. Если объективно — мультфильм хороший. Но уж больно унылый, дословный, и история сама мне никогда не нравилась.
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