ДАМ 16 БАЛЛОВ помогите СРОЧНО написать короткий отзыв про рассказ каштанка. Или др??гой рассказ.

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«Каштанка» — рассказ, по-моему, грустный и довольно жестокий. Мультфильм вышел не сильно жестокий, но грустный.Не то чтобы я была против метода в целом, но в данном случае, кроме условных лиц у героев, наличествует мрачновато-унылая цветовая гамма, что вгоняет в тоску не меньше, чем суть истории потерявшейся собаки. Если объективно — мультфильм хороший. Но уж больно унылый, дословный, и история сама мне никогда не нравилась.