Какие бактерии для человека друзья?
Окружающий мир
Какие бактерии для человека друзья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организм человека населяет огромное количество бактерий, без которых человеку не выжить. Общий вес бактерий в теле человека – от 1,5 до 2,5 кг. Такой полезный устойчивый симбиоз образовался: в желудочно-кишечном тракте; на коже; в носоглотке и ротовой полости. Без полезных бактерий – мутуалистов (мутуализм – форма взаимодействия, при которой каждый организм извлекает определенную пользу) – перечисленные органы моментально подверглись бы атаке болезнетворных микробов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите подобрать к данным словам родственники с мягким знаком в середине окун??-окуньки уголь-.... день- .... огонь-.... стебель-.... ...
Математика
Английский язык
Литература