(Решите задачу, как можно подробнее, пожалуйста) С высоты 22 м над поверхностью земли начинает свободно, без начальной скорости, падать тело. Одновременно с первым телом с высоты 8 м вертикально вверх бросают второе тело (лини...
Физика
(Решите задачу, как можно подробнее, пожалуйста) С высоты 22 м над поверхностью земли начинает свободно, без начальной скорости, падать тело. Одновременно с первым телом с высоты 8 м вертикально вверх бросают второе тело (линии движения тел совпадают). На высоте 2,4 м тела встречаются. Найдите начальную скорость второго тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть закон равноускоренного движения выглядит как: выберем начало координат на начальном уровне тела, которое падает и направим ось ОУ вниз, к земле, тогда: закон движения падающего тела: закон же для подброшенного вверх тела: начальная координата второго тела в выбранной системе координат как раз равна перед начальной скоростью второго тела в законе стоит минус, который отображает тот факт, что эта вот скорость направленна противоположно направлению координатной оси, так же само и координата встречи в выбранной системе координат равна: Используем тот факт, что в момент встречи у тел должна быть одинаковая координата: теперь тут у нас как раз нужный момент!!!! --------- осталось найти время встречи используя уравнение движения первого тела: тогда: Ответ:
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