Запишите математическое выражение для проекции перемещения от времени (уравнени?? движение) для равноускоренного движения без начальной скорости и с начальной скоростью.

Физика

Запишите математическое выражение для проекции перемещения от времени (уравнени?? движение) для равноускоренного движения без начальной скорости и с начальной скоростью.

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