Запишите математическое выражение для проекции перемещения от времени (уравнени?? движение) для равноускоренного движения без начальной скорости и с начальной скоростью.
Физика
Запишите математическое выражение для проекции перемещения от времени (уравнени?? движение) для равноускоренного движения без начальной скорости и с начальной скоростью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение движения в общем виде имеет вид X=Xo+Vot+0.5at² без начальной скорости X=Xo+0.5at²
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