Помогите пожалуйста, даю 25 баллов, очень срочно

Геометрия
Помогите пожалуйста, даю 25 баллов, очень срочно
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