Срочно народ помогите напишите плиз!!!!!!!!!!!! краткое содержание рассказа "Барышня-крестьянка" первая встреча Лизы и Алексея подробно

Гость: Гость:

Иван Петрович Берестов и Григорий Иванович Муромский, помещики, не ладят между собой. Берестов вдовец, преуспевает, любим соседями, имеет сына Алексея. Муромский «настоящий русский барин» , вдовец, англоман, хозяйство ведёт неумело, воспитывает дочь Лизу. Алексей Берестов хочет делать военную карьеру, отец не соглашается, и пока Алексей живёт в деревне «барином» , производя неизгладимое впечатление на романтических уездных барышень, в том числе на Лизу, дочь Муромского. «Ей было 17 лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и очень приятное лицо» . Однажды горничная Лизы Настя идёт в гости к служанке Берестова, видит Алексея. Лиза представляла его себе «романтическим идеалом» : бледным, печальным, задумчивым, но, по рассказам Насти, молодой барин весел, красив, жизнерадостен. Несмотря на то что в деревне распространяется слух о несчастной любви Алексея, он «баловник» , любит гоняться за девушками. Лиза мечтает с ним встретиться. Она решает нарядиться в крестьянское платье и вести себя как простая девушка. В роще встречает Алексея, который едет на охоту. Молодой человек вызывается её проводить. Лиза представляется Акулиной, дочерью кузнеца. Назначает Алексею следующее свидание. Целый день молодые люди думают только друг о друге. Увидев Алексея вновь, Лиза-Акулина говорит, что это свидание будет последним. Алексей «уверяет её в невинности своих желаний» , говорит «языком истинной страсти» . Условием следующей встречи Лиза ставит обещание не пытаться ничего о ней узнать. Алексей решает держать слово. Через 2 месяца между Алексеем и девушкой возникает взаимная страсть. Однажды Берестов и Муромский случайно встречаются в лесу на охоте. От испуга лошадь Муромского понесла. Он падает, Берестов приходит к нему на помощь, а затем приглашает к себе в гости. После обеда Муромский, в свою очередь, приглашает Берестова приехать с сыном в своё имение. «Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки» . Когда Берестов с Алексеем приезжают, Лиза, чтобы Алексей не узнал её, появляется набелённая, насурьмлённая, с фальшивыми локонами. За обедом Алексей играет роль «рассеянного и задумчивого» , а Лиза «жеманится, говорит сквозь зубы и только по-французски» . На другое утро Лиза-Акулина встречается с Алексеем в роще. Тот признаётся, что во время визита к Муромским даже не обратил внимания на барышню. Начинает обучать девушку грамоте. Та «быстро учится» . Через неделю между ними завязывается переписка. Почтовым ящиком служит дупло старого дуба. Помирившиеся отцы подумывают о свадьбе детей (Алексею достанется богатое имение, у Муромских большие связи) . Алексею же приходит в голову «романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами» . Он делает Лизе-Акулине предложение в письме и едет объясниться с Муромским. Застаёт дома Лизу, читающую его письмо, узнаёт в ней свою возлюбленную.