Замени одним словом название дерева с безударной О
Русский язык
Замени одним словом название дерева с безударной О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баобаб, тополь, осина
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