Составить рассказ об осени. 2 класс

Гость: Гость:

Наступила золотая осень. Дни стали короче. Погода пасмурная, идёт дождь и дует ветер. Деревья оделись в красные, желтые и коричневые листья(платья). Птицы улетели в тёплые края. Люди собрали урожай:овощи и фрукты. Я очень люблю раннюю осень.погода очень очень красивая