Составить рассказ об осени. 2 класс
Литература
Составить рассказ об осени. 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила золотая осень. Дни стали короче. Погода пасмурная, идёт дождь и дует ветер. Деревья оделись в красные, желтые и коричневые листья(платья). Птицы улетели в тёплые края. Люди собрали урожай:овощи и фрукты. Я очень люблю раннюю осень.погода очень очень красивая
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