Найдите географический объект, который является «белой вороной» (отличается от ??ругих в группе), и объясните свой выбор. 1 Гхор, Каттара, Долина Смерти, полуостров Вальдес, озеро Эйр 2) Гавайские острова, Соломоновы остров...
География
Найдите географический объект, который является «белой вороной» (отличается от ??ругих в группе), и объясните свой выбор. 1 Гхор, Каттара, Долина Смерти, полуостров Вальдес, озеро Эйр 2) Гавайские острова, Соломоновы острова, Канарские острова, Японские острова, Филиппинские острова 3) бандикут, намбат, коала, ехидна, кенгуру 4) Серенгети, Салонга, Вирунга, Игуасу, Этоша 5) Каспийское море, Мёртвое море, озеро Рудольф, озеро Чад, озеро Эйр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гхор, Канарские острова потому что они омываются тихим океаном, ехидна потому что яйцекладущая...
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