Диана Наташа и Анель вызвались переплести все книги которые должны переплести.В первый день Анель переплет в половину всех книг которые она должна была переплести и еще 3 книги.В который день Анель переплела В половину оставшие...

Математика

Диана Наташа и Анель вызвались переплести все книги которые должны переплести.В первый день Анель переплет в половину всех книг которые она должна была переплести и еще 3 книги.В который день Анель переплела В половину оставшиеся книг и еще 5 книг.После этого ей осталось переплести 7 книг. Сколько всего книг переплет и девочки? Сколько книг переплет Анель в первый день ? Сколько книг переплет в Спать во второй день?

Автор: Гость