Диана Наташа и Анель вызвались переплести все книги которые должны переплести.В первый день Анель переплет в половину всех книг которые она должна была переплести и еще 3 книги.В который день Анель переплела В половину оставшие...
Математика
Диана Наташа и Анель вызвались переплести все книги которые должны переплести.В первый день Анель переплет в половину всех книг которые она должна была переплести и еще 3 книги.В который день Анель переплела В половину оставшиеся книг и еще 5 книг.После этого ей осталось переплести 7 книг. Сколько всего книг переплет и девочки? Сколько книг переплет Анель в первый день ? Сколько книг переплет в Спать во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо надо узнать сколько всего книг надо было переплести?считаем Анель 7+5=12 книг 12*2=24 книги осталость переплести после 1 дня24+3=27 книг половина всех книг Анель27*2=54 книги переплела каждая девочка54*3 =162 книги всего было
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