Очень нужна помощь с решением номер 192 весь, умоляю спасите меня

Алгебра
Очень нужна помощь с решением номер 192 весь, умоляю спасите меня
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