Переведите на английский - сопротивление
Английский язык
Переведите на английский - сопротивление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление - resistance
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для покраски стен потребовалось 4 одинаковые банки белил и еще 3 кг зеленой краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?
Математика
Задача на части: Саша в 3 раза моложе папы, и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше , если Коля моложе папы на 35 лет?
Биология
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь, равную 70м2.Известно, что у первого прямоугольника длина на 4 метра больше, а ширина на 2 м меньше, че...