Для покраски стен потребовалось 4 одинаковые банки белил и еще 3 кг зеленой краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?

Математика

Для покраски стен потребовалось 4 одинаковые банки белил и еще 3 кг зеленой краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?

Автор: Гость