Решите двойное неравенство и укажите , если возможно , наибольшее и наименьшее целое решение неравенства
Математика
Решите двойное неравенство и укажите , если возможно , наибольшее и наименьшее целое решение неравенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-35<4-3x≤14 -35-4<-3x≤14-4 -39<-3x≤10 -39/-3>x≥10/-3 12>x≥-3ц1/3 х∈[-3ц1/3;12) наименьшее х=-3ц1/3 наибольшего нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Какие самые выдающиеся географические открытия XVIII-XIX вв.(Не менее двух) Почему на ??аш взгляд,эти события не могли произойти в эпоху Великих ге...
Физика
Поезд, двигаясь под уклон, прошёл 200м за 15 с и развил скорость 14м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале уклона? Оч...